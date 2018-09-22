 
مباشر

وزير الخارجية المصري يكشف تطورات الأزمة مع قطر

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية المصري يكشف تطورات الأزمة مع قطر
Reuters Maxim Shemetov
زير الخارجية المصري سامح شكري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktqv

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري عن تطورات الأزمة مع قطر، مؤكدا تمسك الرباعي (مصر والسعودية والبحرين والإمارات) بمطالبهم الـ13، بحسب ما نقله موقع "المصريون" يوم السبت.

وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي في مقر البعثة المصرية في نيويورك، إن الأزمة مع قطر وتطوراتها لم تتحرك وليس بها جديد.

وشدد وزير الخارجية المصري على أنه لن يحدث أي جديد إلا مع بدء قيام قطر بتنفيذ 13 مطلبا للدول الأربعة.

وأضاف أن موقف مصر ثابت لن يتغير مع دول المقاطعة وهما السعودية والإمارات والبحرين حتى تنفذ المطالب.

يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو 2017 عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه الدولة الخليجية.

وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

المصدر: موقع "المصريون" + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو.. هجوم دام في إيران يوقع 30 قتيلا من الحرس الثوري