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جاويش أوغلو: لقاء ثلاثي روسي إيراني تركي حول سوريا في نيويورك

أخبار العالم العربي

جاويش أوغلو: لقاء ثلاثي روسي إيراني تركي حول سوريا في نيويورك
AFP Alexander NEMENOV
لقاء وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران (صورة من الأرشيف)
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه سيعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لقاء ثلاثيا لوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران حول سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول عن جاويش أوغلو قوله إن "ما يجب القيام به في سوريا هو ضمان هدنة مطلقة والتركيز على التسوية السياسية. وسنعقد في نيويورك لقاء ثلاثيا حول سوريا مع الشريكين الروسي والإيراني".

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يذكر، أن روسيا وتركيا توصلتا في وقت سابق من هذا الشهر إلى اتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية.

كما اتفقت روسيا وتركيا وإيران باعتبارها الدول الضامنة لعملية أستانا للتسوية على آلية ثلاثية لمراقبة نظام الهدنة في سوريا في بداية عام 2017.

المصدر: وكالات

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