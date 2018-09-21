الصدر: أبعدوا الأطفال عن التطبير  

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى إبعاد الأطفال عن "التطبير"(جلد الذات) الذي يُمارسه بعض أتباع المذهب الجعفري أثناء مراسم عاشوراء الإمام الحُسين.

وقال الصدر في خطبة صلاة الجمعة ب‍مسجد الكوفة بمحافظة النجف، وتابعتها RT "لا تكونوا شيناً علينا، وأبعدوا الأطفال عن التطبير فإن الله لم يكلفهم".

وأضاف "السلام على المطبيرين والماشين إلى الحسين عليه السلام”.