انتحار فتاة في مكة المكرمة والسلطات تحقق

فتحت السلطات الأمنية اليوم تحقيقا في واقعة انتحار فتاة من إحدى الجنسيات الآسيوية بوادي جليل في مكة المكرمة.

وجاء ذلك بعد تلقي مركز العمليات الأمنية الموحدة في منطقة مكة المكرمة بلاغا من والد الفتاة يُفيد بانتحار ابنته التي تبلغ من العمر 17 عاما.

وكشفت مصادر أن والد الفتاة وجد ابنته داخل غرفتها متدلية من مروحة السقف التي ربطت عنقها بها، مضيفة أن الوالد حاول إسعاف ابنته وقام بإنزالها قبل وصول الدورية والفرقة الإسعافية لكن بعد فوات الآوان.

المصدر: عكاظ