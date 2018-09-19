بدء إعادة تأهيل البنى التحتية في معبر نصيب

بدأت مؤسسة الإسكان العسكري والشركة السورية للاتصالات في درعا السورية إعادة تأهيل معبر نصيب الحدودي مع الأردن، تمهيدا لإعادة الخدمات الأساسية إليه بعد 3 سنوات من توقفه عن العمل.

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وأفاد مدير الفرع 6 في مؤسسة الإسكان العسكري محمد خضرة، في تصريح لـ وكالة "سانا" بأن ورشات الفرع بدأت أعمال إعادة تأهيل المنشآت داخل معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وخاصة مباني الهجرة والجوازات والجمارك والساحات.

وذكر مدير فرع شركة الاتصالات بدرعا أحمد الحريري، أن الفرع قام بتأمين 4 خطوط اتصال لاسلكية لمعبر نصيب الحدودي، وكذلك خدمات الإنترنت ووحدة نفاذ ضوئية، مشيرا إلى أن ورشات الشركة تعمل على مد كابلات ضوئية لتغذية المنطقة الشرقية من المحافظة، بالاتصالات وستتم تغذية المعبر لاحقا بخدمات اتصال من هذه الكابلات.

وتم إغلاق المعبر في أبريل 2015 بعد تدهور الوضع الأمني على الحدود، قبل أن يعاد افتتاحه بشكل جزئي مؤخرا، مع استعادة الجيش السوري له مطلع تموز الماضي بشكل كامل.

المصدر: سانا