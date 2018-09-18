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مصدر: توافق كردي على تسنم برهم صالح منصب الرئاسة العراقية

أخبار العالم العربي

مصدر: توافق كردي على تسنم برهم صالح منصب الرئاسة العراقية
AFP
برهم صالح
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أعلن مصدر سياسي عراقي، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق الأحزاب الكردستانية على اختيار برهم صالح رئيسا قادما لجمهورية العراق.

وقال المصدر لـRT "على اعتبار منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، فإن الأحزاب الكردية اتفقت على أن يكون برهم صالح مرشحها لهذا المنصب".

وأضاف: "يوم غد سيعلن الأكراد عن مرشحهم لرئاسة الجمهورية والذي سيكون برهم صالح".

يأتي هذا التطور بعد يومين من تصريحات أدلى بها مصدر سياسي كردي، بأن المرشح الأوفر حظا للرئاسة هو السياسي المخضرم ملا بختيار.

المصدر: RT

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