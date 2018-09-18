الصلابي يدعو إلى إشراك الجزائر لإنهاء مواجهات طرابلس

طالب الداعية الليبي علي الصلابي، رئيسي المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج والبعثة الأممية غسان سلامة بفتح حوار بين الأطراف المتناحرة على العاصمة طرابلس برعاية الجزائر.

وجاء في رسالة نشرها الصلابي على صفحته في فيسبوك تحت عنوان "لا للحرب نعم للحوار والمصالحة لتقوية مؤسسات الدولة": "أتوجه بخطاب مفتوح إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس البعثة الأممية لدى ليبيا غسان سلامة بدعوتهم لفتح حوار يضم كل المتنازعين والمتخاصمين على طرابلس اليوم ترعاه دولة الجزائر".

وأضاف الصلابي أن اختيار الجزائر لرعاية الحوار نظرا "إلى ما تملكه من قدرة على المساهمة في إحلال الأمن والسلام في العاصمة طرابلس وثقة لدى المنظومة الدولية وبما تحظى به من الحياد وانفتاحها على ألوان الطيف الليبي".

كما أرجع الداعية الليبي سبب اختياره الجزائر إلى "العلاقات الأخوية المتينة بين الشعبين الشقيقين التي أثبتت عبر التاريخ والأجيال حرص كلاهما على الآخر".

وسبق للصلابي أن وجه نهاية عام 2016 دعوة مماثلة للجزائر من أجل رعاية حوار بين مختلف فرقاء الأزمة الليبية من أجل إنهاء النزاع.

المصدر: "الشروق" الجزائرية + فيسبوك