الخارجية الروسية تعلق عقب استدعاء نائب السفير الإسرائيلي بخصوص إسقاط الطائرة الروسية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين لنائب السفير الإسرائيلي في موسكو أن تصرفات الطيران الإسرائيلي عند تعامله مع الطائرة الروسية "إيل-20" "غير مسؤولة وغير صديقة".

وقال فيرشينين عقب استدعاء الخارجية الروسية لنائب السفير الإسرائيلي في موسكو، كيرين كوهن-غات، إن "الأفعال غير المسؤولة وغير الصديقة التي قام بها سلاح الجو الإسرائيلي جعلت الطائرة الروسية عرضة لضربات الدفاعات الجوية السورية".

وأضاف فيرشينين أن الجانب الروسي سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أي خطر يمكن أن يهدد حياة وسلامة العسكريين الروس الذين يتواجدون في سوريا من أجل مساعدة شعبها في مكافحة الإرهاب.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية