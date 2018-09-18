إدانة قاض مصري بالسجن 10 سنوات

أصدرت الدائرة الثالثة في محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها على قاض سابق، وعضوين في مجلس النواب سابقا، في اتهامهم بتقديم وتقاضي رشوة مالية.

وجاء الحكم بمعاقبة القاضي، بالسجن 10سنوات لاتهامه بتقاضي رشوة، وأعفت المحكمة 5 متهمين، بينهم عضوان سابقان في مجلس الشعب من العقوبة استنادا للمادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية.

إقرأ المزيد

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تلقي المتهم الأول "المستشار" 300 ألف جنيه، دفعة أولى من مبلغ الرشوة، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على القاضي وهو رئيس محكمة جنايات والعضوين في مجلس النواب سابقا، في مدينة الزقازيق، أثناء تلقيهم رشوة مالية بقيمة 300 ألف جنيه.

المصدر: اليوم السابع