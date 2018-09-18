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الكرملين: إسقاط الطائرة الروسية شرقي المتوسط لن يؤثر على تنفيذ الاتفاق حول إدلب

"الجيش الحر": اتفاق إدلب "يدفن أحلام الأسد" في السيطرة على كامل سوريا

أخبار العالم العربي

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اعتبر مسؤول في المعارضة السورية المسلحة الثلاثاء، أن اتفاق روسيا وتركيا على إعلان منطقة عازلة في إدلب، قضى على آمال الرئيس السوري بشار الأسد في استعادة سيطرته على كامل سوريا.

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وقال مصطفى السراج المسؤول في ما يسمى بـ"الجيش السوري الحر" في تصريح لـ"رويترز"، إن "اتفاق إدلب يحافظ على أرواح المدنيين ويجنبهم الاستهداف المباشر من قبل النظام ويدفن أحلام الأسد في فرض سيطرته الكاملة على سوريا".

من جهته قال يحيى العريضي المتحدث باسم لجنة المفاوضات السورية المعارضة لـ"رويترز" الثلاثاء كذلك، "إن الاتفاق بين روسيا وتركيا حول إدلب في شمال غرب سوريا جعل هجوم الحكومة السورية في المنطقة مستبعدا .. على الأقل لفترة من الوقت ليست بالصغيرة"، معبرا عن أمله في أن يدوم هذا الأمر.

وتابع أن الاتفاق أنقذ أرواح ملايين السوريين وأنه مؤشر على ضرورة فتح "مسار السلام" الآن.

وأعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان مساء أمس الاثنين في سوتشي عن توصلهما إلى اتفاق يقضي بإعلان منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية.

المصدر: "رويترز"

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