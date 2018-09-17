ولادة طفل في الجو على متن الخطوط الجوية السعودية! (صورة)

وضعت سيدة فلبينية مولودها على متن رحلة الخطوط الجوية السعودية المتجهة من الرياض إلى الفلبين.

وذكرت جريدة "الرياض" السعودية اليوم الاثنين أن الطبيبة جان ساريت من مستشفى "آستر سند" في الرياض، التي كانت من بين الركاب، قدمت المساعدة للراكبة الفلبينية، بالرغم من عدم وجود الأدوات الطبية اللازمة.

وقالت أم الطفل: "لم أفكر أبدا بأنني سألد طفلي فوق السحاب ولكن آلام المخاض كانت تزداد سوءا في كل دقيقة، أشعر أنني محظوظة جدا بوجود طبيبة متخصصة على متن الطائرة نفسها، وتمكنت ساريت من الشعور بالأمان خلال هذه التجربة المذهلة".

وقالت الدكتور سارت التي لديها أكثر من 7 سنوات استشارة طبية وخبرة في مجال طب النساء والولادة في السعودية: "إنها المرة الأولى التي أقوم بتوليد امرأة في مثل هذه الظروف. وعندما اتضح أننا لن نكون قادرين على تأخير عملية الولادة، اتخذت قراري بوضع حياة الأم والطفل أولا".

alriyadh.com

المصدر: جريدة "الرياض" السعودية