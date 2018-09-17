حمد بن جاسم يروي ما حدث في سهرة من "ألف ليلة وليلة"

قال رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، إن دول الحصار وعلى رأسها السعودية اتخذت قرار حصار قطر دون أدلة تدينها، وقالوا دعونا نفعل هذا غدا في جلسة تشبه أمسية من "ألف ليلة وليلة".

وأضاف بن جاسم في برنامج "حوار" على قناة "فرانس 24" :" السعودية والإمارات أرادتا الإطاحة بالأمير تميم والاستيلاء على قطر بثرواتها من خلال دمية من الأسرة الحاكمة القطرية... ومن بين الأشخاص الذين حاولوا استخدامهم من الأسرة الحاكمة (القطرية) لغزو قطر قالوا، إنهم يستهدفون ثروة قطر وسيادة قطر... نعم أخذنا على حين غرة، ولا نعرف بمشورة مِن مَن تم اتخاذ هذا القرار".

ويرى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق أن حل الأزمة الخليجية، يكمن في تغيير الدول المشاركة بالحصار من مواقفها تجاه قطر.

وردا على سؤال محاوره حول ما إذا كان يشكل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خطرا على المنطقة، قال حمد بن جاسم: "أنا من بين الأشخاص الذين كانوا يعتقدون منذ البداية بأن محمد بن سلمان هو قائد جديد قد يكون له شأن، وذكرت في إحدى تغريداتي، أنه ربما في يوم ما سيستدرك الأمور وسيقول أنا لا أريد فقط أن أكون ملكا للسعودية بل قائدا لمجموعة مجلس التعاون الخليجي وبالتالي يجب أن أكون أخا وأجد حلولا إذا طرأت خلافات".

وختم قائلا: لكنني إلى الآن أنا أشعر بخيبة أمل لأنه تم فعل الكثير من الأشياء في المنطقة تشكل صدعا في مجلس التعاون الخليجي".

المصدر: "فرانس 24"