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السلطات الجزائرية تمنع 5 جنرالات من السفر

أخبار العالم العربي

السلطات الجزائرية تمنع 5 جنرالات من السفر
AFP PASCAL PAVANI
مطار الجزائر
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تناقلت العديد من المواقع الإخبارية الجزائرية خبر منع خمسة جنرالات متقاعدين من السفر إلى الخارج، بموجب قرار صدر عن النائب العسكري العام في محكمة مدينة البليدة.

وذكر موقع ALG24 حسب "مصادره المطلعة" أنّ قرارات سحب جوازات السفر طالت كلا من اللواء "مناد نوبة" قائد الدرك الوطني سابقا، ومدير المصالح المالية العسكرية في وزارة الدفاع الوطني سابقا اللواء "بوجمعة بودواور"، وقائد الناحية العسكرية الأولى سابقا اللواء "لحبيب شنتوف"، وقائد الناحية العسكرية الثانية سابقا اللواء "سعيد باي"، إلى جانب اللواء "عبد الرزاق شريف" قائد الناحية العسكرية الرابعة سابقا.

وأكد نفس الموقع أن منع الجنرالات من السفر جاء بعد خرق اللواء المقال "سعيد باي" لقرار مغادرة التراب الجزائري، حيث سافر إلى باريس يوم الثلاثاء الماضي، رفقة عائلته على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، قبل أن يعود يوم الجمعة 14 سبتمبر إلى الجزائر قادما من مطار "أورلي" بباريس.

ووفقا لنفس الموقع فإن المدير العام للشرطة الجزائرية، مصطفى لهبيري، أمر بفتح تحقيق حول ظروف مغادرة "سعيد باي" الجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن الجنرالات الخمسة المعنيين أقيلوا مؤخرا من مناصبهم في إطار حركة تغيير واسعة شهدها الجيش الجزائري بحجة "ضخ دماء جديدة" و"توزيع الأدوار حسب الكفاءات".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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