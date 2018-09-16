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تظاهرات في البصرة تطالب بكشف مصير 30 متظاهرا مختفين

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تظاهرات في البصرة تطالب بكشف مصير 30 متظاهرا مختفين
Reuters Essam Al Sudani
مظاهرات البصرة
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تظاهر المئات من سكان محافظة البصرة، االأحد، للمطالبة بكشف مصير ثلاثين متظاهرا اختفوا الخميس الماضي في المحافظة.

المتظاهرون رفعوا شعارات تندد بموقف الحكومة تجاه اختفاء المتظاهرين، وطالبوها بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات لكشف الجهة التي اختطفتهم.

وقال المتظاهر أحمد كريم في اتصال هاتفي مع RT: "هذه التظاهرة من أجل معرفة مصير زملائنا الذين اختفوا منذ أيام ولا نعرف عنهم أي شيء، هل من المعقول بكل هذا الحجم الكبير من التعزيزات العسكرية في البصرة أن يختفي هؤلاء"؟

وأضاف: "هذه رسالة من الجهات التي لا تريدنا أن نتظاهر مفادها، كفوا عن التظاهر وإلا سيكون مصيركم جميعاً مثل مصير المختفين، لكن هذا كله لا يثنينا عن الاستمرار في تظاهراتنا المشروعة".

المصدر: RT

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