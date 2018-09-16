البورصة المصرية تخسر مليارات الجنيهات في يوم واحد بسبب نجلي مبارك

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، جلسة الأحد، بتراجع حاد، متأثرة بأحداث خارجية ومحلية أبرزها تجدد قضية التلاعب في أسهم البنك الوطني المصري التي تتهم النيابة نجلي مبارك بالتورط فيها.

كذلك كان للعوامل الخارجية انعكاس على البورصة المصرية، حيث استمرت حالة التقلبات، التي تسيطر على الأسواق الناشئة جراء استمرار الحرب التجارية بين أمريكا والصين، فضلا عن قيام البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة، من 15% إلى 24% دفعة واحدة، ما شكل عوامل ضغط خارجية علي تعاملات البورصة وأدى لموجة بيع قوية على الأسهم القيادية التي هبطت بنحو حاد.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 24.6 مليار جنيه مسجلا 825 مليار جنيه مقابل 849.6 مليار جنيه عند إغلاقه الخميس الماضي، فيما هبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.6% وهي أكبر خسائر يومية له منذ يناير 2017.

وقضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، بالقبض على علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل و2 آخرين على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".

وقالت النيابة إن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب شخصية، لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

المصدر: بوابة الأهرام