 
مباشر

إطلاق نار في المسجد النبوي بالمدينة المنورة

أخبار العالم العربي

إطلاق نار في المسجد النبوي بالمدينة المنورة
AFP AWAD AWAD
المسجد النبوي الشريف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kslu

أقدم شخص مجهول الهوية مساء السبت، على إطلاق النار في ساحة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، قبل أن يسيطر عليه رجال الأمن في المسجد دون وقوع إصابات.

إقرأ المزيد
المسجد النبوي في المدينة المنورة سحب نحو 400 مصحف من المسجد النبوي

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن مطلق النار "معتل نفسيا"، وفي الأربعين من عمره.

ولفتت إلى أن رجال أمن المسجد سلموا الجاني لشرطة المنطقة المركزية بالمدينة المنورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

المصدر: "سبق"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا