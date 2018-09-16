إطلاق نار في المسجد النبوي بالمدينة المنورة

أقدم شخص مجهول الهوية مساء السبت، على إطلاق النار في ساحة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، قبل أن يسيطر عليه رجال الأمن في المسجد دون وقوع إصابات.

إقرأ المزيد

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن مطلق النار "معتل نفسيا"، وفي الأربعين من عمره.

ولفتت إلى أن رجال أمن المسجد سلموا الجاني لشرطة المنطقة المركزية بالمدينة المنورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

المصدر: "سبق"