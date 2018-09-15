وفاة الإعلامي الرياضي السعودي خالد قاضي

نعت وزارة الإعلام السعودية، مساء السبت، الإعلامي خالد قاضي، الذي وافته المنية في مستشفى جدة بعد عملية جراحية لاستئصال الزائدة.

ونعى رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ الإعلامي الراحل، وكتب في حسابه بموقع "تويتر": "نسأل الله أن يتغمد الأخ خالد قاضي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. صادق العزاء لأسرته ولنا جميعا".

وكان آخر نشاط لقاضي على حسابه في موقع "تويتر" مساء أمس الجمعة، إذ أعاد نشر تغريدة لآل الشيخ أكد فيها الأخير زيادة المدرجات المخصصة للعائلات في ملعب مباراة أحد والأهلي في الدوري.

المصدر: وكالات