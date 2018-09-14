تشييع جثمان رئيس أركان الجيش السوري إبان حرب تشرين

شيع في سوريا اليوم الجمعة جثمان اللواء يوسف راغب شكور، رئيس أركان الجيش العربي السوري الأسبق إبان حرب تشرين عام 1973.

وشارك في مراسم التشييع عدد من كبار ضباط القيادة العامة للجيش، وحمل الجثمان وفق المراسم العسكرية المرعية ملفوفا بالعلم السوري مع إكليلين من الزهر.

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وتقدم حملة النعش وحماته من العربة المخصصة لنقله من مشفى الشهيد يوسف العظمة إلى كنيسة الصليب للروم الأرثوذكس حيث أقيم قداس وجناز على روحه.

وألقى العماد المتقاعد محمود عبد الوهاب شوا، نائب وزير الدفاع، ممثل القيادة العامة كلمة تحدث فيها عن مناقب الفقيد ومسيرته الحافلة بالبذل والعطاء كما ألقت ابنة الفقيد كلمة أهل الفقيد.

وحضر مراسم التشييع الوزير منصور عزام ممثلا للرئيس السوري بشار الأسد ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد وعدد كبير من الشخصيات الرسمية والشعبية.

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وبعد إتمام المراسم الدينية نقل الجثمان إلى مقبرة مار جرجس للروم الأرثوذكس في باب شرقي حيث ووري الثرى وتم تقديم التعازي لأهله وذويه.

المصدر: سانا