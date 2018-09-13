كيف خدع السادات إسرائيل باستخدام أشرف مراون

كشف عضو مجلس النواب المصري مصطفي بكري، عن حديثه مع اللواء عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية الأسبق وضابط المخابرات، حول اتهام رجل الأعمال أشرف مروان بالتجسس لصالح إسرائيل.

ونفى محجوب للمرة الثانية هذه التهمة الملفقة لأشرف مروان، مضيفا أن أشرف مروان قد أبلغ الموساد الإسرائيلي عن ميعاد هجوم القوات المصرية، في الساعة السادسة يوم 6 أكتوبر، بناء على توجيهات الرئيس الراحل أنور السادات، حتي يتمكن من خداع إسرائيل.

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وتابع، أن أشرف مروان نجح في المهمة التي كلفه بها السادات، فقد كان يتمتع بثقة جهاز الموساد الإسرائيلي، والتي جاءت من مصداقية أشرف معهم في تسليم الكثير من الوثائق الصحيحة للموساد بناء علي تعليمات من السادات وجهاز المخابرات المصري.

ورغم مرور أكثر من 10 عام على وفاته، فإن مروان سكرتير الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وزوج منى عبد الناصر، في دائرة اهتمام إسرائيل حيث كان سببا في انتصار مصر عليها في حرب أكتوبر، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المصرية.

وتوفى مروان في يونيو 2007، بعد أن عثر على جثته خارج مسكنه في لندن، ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان مقتولا أم منتحرا، لكن أكدت منى عبد الناصر، آنذاك، أنها "واثقة من أن زوجها رمي من شرفة منزله، واتهمت الموساد الإسرائيلي بقتله".

المصدر: صدى البلد