مقتدى الصدر: إما ترشيح تكنوقراط أو سأتخذ المعارضة منهجا

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، عن توافقه مع "كبار العراق" على ترشيح عدة شخصيات تكنوقراط مستقلة لرئاسة الوزراء، مهددا باتخاذ المعارضة حال رفضت الترشيحات.

وكتب الصدر في تغريدة على تويتر: "توافقنا مع كبار العراق على ترشيح عدة شخصيات تكنوقراط مستقلة لرئاسة الوزراء وبقرار عراقي محض، على أن يختار المرشح وزراءه بعيدا عن التقسيمات الحزبية والطائفية والعرقية بل وفق معايير صحيحة ومقبولة حسب التخصص والخبرة والنزاهة".

وأضاف الصدر: "سارع البعض من السياسيين إلى رفضه ورفض فكرة المستقل بل ورفض التكنوقراط ليعيدوا العراق للمربع الأول ليعود الفاسدون بثوب جديد ولتهيمن الأحزاب والهيئات الاقتصادية التابعة لهم على مقدرات الشعب وحقوقه".

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وأكد الصدر أنه في حال استمر السياسيون في رفض فكرة المرشحين المستقلين فإنه سيعلن "انخراطه واتخاذه المعارضة منهجا وأسلوبا".

وتسعى القوى السياسية في العراق التي حصلت على ثقة المصوتين في انتخابات الـ12 مايو الماضي، إلى تشكيل الكتلة الأكبر لتكلف دستوريا بترشيح رئيس لمجلس الوزراء.

المصدر: وكالات