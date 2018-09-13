"صقور البحر" تصل إلى السعودية اليوم

لأول مرة، تتسلم البحرية السعودية اليوم طائرات أمريكية عمودية قتالية متعددة الأغراض طراز "MH-60R" المسماة "صقر البحر".

ويتمركز هذا النوع من المروحيات البحرية على ظهر السفن الحربية وفي قواعد الأسطول البحري.

وتأتي هذه المروحيات، ضمن صفقة أعلن عنها عام 2015، وتحصل السعودية بموجبها مبدئيا على 10 مروحيات ستحل محل المروحيات القديمة من طراز "H-46D".

في يوم الخميس القادم الموافق (2018/09/03م) سيتم تدشين مروحيات MH-60R المتخصصة في عمليات حرب ومكافحة الغواصات ( ASW ) للقوات البحرية الملكية السعودية

- pic.twitter.com/D6erIptNjA — أخبار القوات المسلحة (@SAUDI_AFN) September 10, 2018

وتتميز هذه المروحيات بقدرات على التعامل مع الأهداف فوق وتحت سطح الماء، إضافة إلى مشاركتها في العمليات الثانوية مثل البحث والإنقاذ ونقل المصابين.

Reuters

وتحتوي القمرة الزجاجية في هذه المروحية على شاشات عرض بتقنية الكرستال السائل المصفوف والنشط، ما يساعد الطيار ومساعده على قيادتها.

وفي هذا السياق، أعلنت القوات البحرية السعودية اليوم عن دخول أول طائرة مروحية من طراز "MH-60R" الخدمة.

المصدر: وكالات