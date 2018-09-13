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"صقور البحر" تصل إلى السعودية اليوم

أخبار العالم العربي

Reuters
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لأول مرة، تتسلم البحرية السعودية اليوم طائرات أمريكية عمودية قتالية متعددة الأغراض طراز "MH-60R" المسماة "صقر البحر".

ويتمركز هذا النوع من المروحيات البحرية على ظهر السفن الحربية وفي قواعد الأسطول البحري.

وتأتي هذه المروحيات، ضمن صفقة أعلن عنها عام 2015، وتحصل السعودية بموجبها مبدئيا على 10 مروحيات ستحل محل المروحيات القديمة من طراز "H-46D".

وتتميز هذه المروحيات بقدرات على التعامل مع الأهداف فوق وتحت سطح الماء، إضافة إلى مشاركتها في العمليات الثانوية مثل البحث والإنقاذ ونقل المصابين.

Reuters
مروحية أمريكية طراز "MH-60R" - أرشيف

وتحتوي القمرة الزجاجية في هذه المروحية على شاشات عرض بتقنية الكرستال السائل المصفوف والنشط، ما يساعد الطيار ومساعده على قيادتها.

وفي هذا السياق، أعلنت القوات البحرية السعودية اليوم عن دخول أول طائرة مروحية من طراز "MH-60R" الخدمة.

 المصدر: وكالات

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