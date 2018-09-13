مقتل جندي سعودي على الحدود مع اليمن

قتل الجندي السعودي محمد بن عيد القرني، في مواجهات مع الحوثيين على الحدود مع اليمن.

وذكرت وكالة "واس" السعودية أن وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبد العزيز بن عيّاف، نقل تعازي الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده لذوي القرني الذي قتل "أثناء دفاعه عن الوطن في الحد الجنوبي".

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وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

وتسبب النزاع الدائر في اليمن منذ أكثر من 3 سنوات، حسب الهيئات والمنظمات الأممية، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، كما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة، وخاصة الكوليرا، فضلا عن هبوط الاحتياطات النقدية اليمنية إلى الحضيض.

المصدر: "واس"