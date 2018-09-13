كابتن طائرة سورية يتعرض لنوبة قلبية أثناء الهبوط في موسكو

تعرض كابتن طائرة تابعة لـشركة "أجنحة الشام" السورية لنوبة قلبية قبيل هبوطها على مدرج مطار فنوكوفو في موسكو، إلا أن الطيار الثاني تمكن من الهبوط بالطائرة بسلام.

وحسب وكالة "إنترفاكس" نقلا عن مصدر في مطار "فنوكوفو"، بعثت طائرة "إيرباص" إشارة استغاثة إثر تعرض قبطانها لنوبة قلبية فقد على أثرها الوعي وإمكانية السيطرة على الطائرة.. إلا أن الطيار الثاني أكد قدرته على تنفيذ الهبوط.. وتقرر حينها الهبوط بالطائرة في مطار "فنوكوفو" وعدم الذهاب إلى مطار احتياطي، وفي نهاية المطاف هبطت الطائرة بأمان ولم يصب أحد من الركاب.

ونقل القبطان في الحال إلى أحد مستشفيات موسكو حيث تم تشخيص إصابته بأزمة قلبية.

المصدر: "إنترفاكس"