كيري يتراجع عن تأكيداته ويدعي أن دمشق تحتفظ بأسلحة كيميائية

زعم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري أن السلطات السورية لم تتلف جميع أسلحتها الكيميائية بعد 2013، ولا تزال تحتفظ بـ"شيء ما" منها.

وردا على سؤال حول احتمال استخدام دمشق للكيميائي في إدلب بعد أن أعلنت إدارة الرئيس باراك أوباما عن صفقة إتلاف الترسانة الكيميائية السورية بأكملها، قال كيري لقناة "فوكس نيوز": "اسمحوا لي بملاحظة مهمة: قلنا إنه تم في سوريا تدمير 100% من الأسلحة الكيميائية المعلن عنها، أي مما تمكنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من رصده".

وأضاف: "كنا على دراية بأن (الرئيس السوري بشار) الأسد احتفظ بشيء ما، وحاولنا رفع المسألة إلى مجلس الأمن الدولي، لكن ولسوء الحظ بدأت روسيا لعبتها ولم ينجح مسعانا".

وعبر كيري عن دعمه للرئيس دونالد ترامب في عزمه على استخدام القوة في سوريا، مشيرا إلى أن سياسة ترامب في سوريا تنقصها "المبادرة الدبلوماسية".

واعتبر كيري أنه تستحيل تسوية الأزمة السورية دون مشاركة إيران وروسيا وغيرهما من الأطراف الإقليمية في العملية التفاوضية.

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وفي أغسطس 2013، عندما كان كيري يشغل منصب وزير الخارجية الأمريكي وقع هجوم كيميائي في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وكاد أن يؤدي إلى ضربة أمريكية لسوريا، قبل أن تتفق موسكو وواشنطن على إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتم نقل الأسلحة الكيميائية إلى خارج سوريا، لتعلن حظر الكيميائي عام 2016 عن إتلاف ترسانة دمشق الكيميائية والتخلص منها بالكامل.

المصدر: وكالات