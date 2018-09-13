إسرائيل تزيل قرية الوادي الأحمر الجديدة شرقي القدس

أزال الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس ما سمّاه ناشطون فلسطينيون "قرية" الوادي الأحمر الجديدة، والتي أقيمت بجوار قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم وترحيل سكانها شرقي القدس.

وذكرت مراسلتنا في رام الله، أن الجيش الإسرائيلي هدم تجمعا من منازل الصفيح شيده الفلسطينيون قرب منطقة الخان الأحمر وسموه "قرية الوادي الأحمر"، تعبيرا عن إصرار الفلسطينيين على تمسكهم بأراضي المنطقة ورفضهم أوامر الإخلاء.

وأفاد وليد عساف الوزير الفلسطيني لشؤون الجدار والاستيطان، بأن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية ومئات الجنود حاصروا فجر اليوم قرية الخان الأحمر واقتحموا قرية الوادي الأحمر، وهدموا المنازل الجديدة التي بناها الناشطون قبل يومين هناك.

وأضاف أن المرابطين في الخان الأحمر رفضوا تشتيت جهودهم، وصمموا على حماية السكان والبقاء في الخان، وخاصة مع قرار الجيش هدم القرية.

وطالب عساف المواطنين بضرورة مضاعفة حضورهم في قرية الخان الأحمر والمبيت هناك، لأن للحضور البشري دورا مهما في حمايته وحماية السكان.

الاحتلال يقتحم الخان الاحمر ويهدم قرية الوادي الأحمر التي شيدها المتضامنونhttps://t.co/kQzGp4mdHgpic.twitter.com/6wPQecZp5m — Qawem (@QawemOrg) 13 сентября 2018 г.

بدوره أكد الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي أنه قام بإزالة خمسة مبان أقيمت في الخان الأحمر، وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن الهدم تم للقرية الجديدة دون، إخلاء منطقة الخان الأحمر التي صدر قرار عن المحكمة الإسرائيلية بإخلائها في وقت سابق.

المصدر: RT، "معا"