الشيوخ الأمريكي بصدد معاقبة فصائل عراقية تدعمها إيران

يعتزم أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي اقتراح فرض عقوبات على جماعات مسلحة في العراق لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني.

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وقال مصدر مقرب من أعضاء مجلس الشيوخ القائمين على مقترح العقوبات: "يعتزم أعضاء جمهوريون في المجلس طرح تشريع للتصدي لما يرونه تزايدا للنفوذ الإيراني في العراق، وسط مخاوف من هجمات في العراق من جماعات يعتبرها المسؤولون الأمريكيون وكلاء لإيران".

ويفرض مشروع القانون عقوبات تتعلق بالإرهاب على الجماعات التي تسيطر عليها إيران ويلزم وزير الخارجية الأمريكي بنشر قائمة بالجماعات المسلحة التي تتلقى دعما من الحرس الثوري الإيراني.

ومن بين رعاة القانون ديفيد بيرديو وتيد كروز وماركو روبيو، فيما تم تقديم مشروع قانون مشابه في مجلس النواب يدعمه النائب الجمهوري تيد بو.

وحذرت الولايات المتحدة إيران من أنها "سترد بشكل سريع وحاسم" على أي هجمات يشنها حلفاء طهران في العراق تؤدي إلى إصابة الأمريكيين أو إلحاق الضرر بمنشآتهم، في ظل الفوضى التي تعم بعض المحافظات العراقية.

المصدر: "رويترز"