مصدر لـ RT: تحرير أيزيديتين اختطفهما "داعش"
Reuters
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قال مصدر لـ RT إن عائلتي فتاتين مختطفتين أيزيديتين لدى تنظيم "داعش" تمكنتا من تحرير بنتيهما بعد أربع سنوات على خطفهما.
وأضاف المصدر أن الفتاتين المحررتين إيناس وفيروز، قد اخطفتا خلال اجتياح "داعش" لقضاء سنجار شمالي العراق في أغسطس 2014.
وبحسب المعلومات التي قدمها المصدر، فإن المختطفتين كانتا لدى "داعش" في سوريا بعد نقلهما من الموصل العراقية.
ورجح المصدر أن تكون عائلتا المختطفتين قد دفعتا فدية لتحريرهما، وهذا معمول به في عمليات تحرير الأيزيديات اللواتي أسرهن "داعش".
المصدر: RT
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