السيسي يأمر بتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل

أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يتضمن مراجعة أوضاع بنوك الدم والقضاء على قوائم انتظار مرضى التدخل الجراحي العاجل، والقضاء على فيروس سي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة والسكان هالة زايد، ومسؤولين آخرين.

وتناول الاجتماع تنفيذ خطة للكشف عن الأمراض غير السارية.

كما أوعز الرئيس المصري بتنفيذ مشروع جمع وتصنيع البلازما في مصر وتوفير أحدث الأجهزة الطبية لمراكز نقل الدم وزيادة عدد الوحدات الطبية المتنقلة.

بدورها، أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه تمت معالجة أكثر من 18 ألف مريض على قوائم الانتظار على نحو تخطى العدد الذي تضمنته القوائم الأساسية البالغة 17 ألف مواطن، وفي مدة زمنية قياسية بلغت حوالي شهرين.

وبخصوص فيروس "سي"، أشارت الوزيرة زايد إلى إجراءات لتنفيذ مبادرة تعد الأضخم على مستوى العالم والتي تستهدف 50 مليون مواطن مصري.

المصدر: اليوم السابع