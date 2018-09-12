الرئيس المصري يوعز للحكومة بتنفيذ مشروع جديد

أوعز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الحكومة بتنفيذ مشروع جديد لجمع وتصنيع البلازما في مصر.

واجتمع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان هالة زايد، لمتابعة تنفيذ إطلاق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، وما يتضمنه من إجراءات تشمل مراجعة أوضاع بنوك الدم على مستوى الجمهورية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن السيسي طالب الحكومة بتنفيذ مشروع جمع وتصنيع مشتقات الدم والبلازما، وآخر مستجدات القضاء على قوائم انتظار مرضى التدخلات الجراحية العاجلة، وموقف الوحدات الطبية المتنقلة التابعة لوزارة الصحة. كما تناول الاجتماع متابعة لتنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض السارية.

المصدر: المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية