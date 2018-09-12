الأسدي لـRT: الصدر والعامري يتفقان بشكل مبدئي على تشكيل الحكومة

أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف الفتح، أحمد الأسدي، توصل "كتلة البناء" التي يرأسها هادي العامري مع تحالف "سائرون"، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، بشكل مبدئي على تشكيل الحكومة المقبلة.

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وقال الأسدي لـRT "العامري كان يمثل كتلة البناء في الاجتماع، ولم أعرف هل كان الصدر يمثل كتلة "الإصلاح والإعمار"، أم "سائرون" فقط، لكن العامري حصل على تفويض كامل من الكتل المنضوية في كتلة البناء".

وأضاف "تفاهما على تشكيل الحكومة بشكل مبدئي، وسيكون قريبا هناك إعلان عن البدء بخطوات تشكيلها بشكل رسمي"، مبينا أن "الطرفين اتفقا أيضا على عقد جلسة البرلمان المقبلة بغية إنجاحها".

المصدر: "RT"