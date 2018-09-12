وفاة المغني الجزائري المشهور رشيد طه في باريس

توفي المغني الجزائري، رشيد طه، ليلة الأربعاء 12 سبتمبر، إثر أزمة قلبية أثناء نومه في منزله في باريس، عن عمر يناهز 59 عاما.

ولد رشيد طه في 18 سبتمبر 1958، بسيق الواقعة غربي الجزائر، ومثل خلال حياته الفنية أحد أهم الأسماء في مجال موسيقى الروك، منذ عام 1980، وكان قائد فرقة "Carte de Séjour" حينها، وتمكن طه من خلق مزيج مثالي بين الثقافة الجزائرية وموسيقى الروك الأنجلوسكسونية.

يا الرَايح وين مسافر تروح تعيّا وتولي



شحال.. ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلي..

#رشيد_طه_وداعًاpic.twitter.com/VFMt7Fpzbk — Asser Yassin (@AsserYassin) September 12, 2018

Que de souvenirs professionnels:le succès de Ya rayah , le concert historique de 1,2,3 soleils et que de fêtes de discussions et de rire jusqu’à la fin de la nuit !Quelle tristesse ..! RIP l’ami #Rachidtahahttps://t.co/2IKKnJeMkp — PascalNegre (@PascalNegre) September 12, 2018

خبر محزن ،

رحل الفنان رشيد طه ... بهدوء وصمت، وبعمر قصير، وفنّ جميل ... ليرحمه الله pic.twitter.com/UUhsLbO64C — jamal fayadجمال فياض (@jamalfayad) September 12, 2018

وينتمي المغني الراحل إلى الجيل الأول من المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا، حيث استقر مع عائلته هناك في ستينيات القرن الماضي.

وبدأ الفنان حياته الفنية بتأسيس فرقة "Carte de Séjour" أو "بطاقة إقامة"، التي كانت تعزف الموسيقى في النوادي الليلية الصغيرة، والتي قدمت موسيقى الراي الجزائرية.

وفاة المغنّي الجزائري رشيد طه في منزله في باريس بذبحة في القلب. pic.twitter.com/O7GlnSo5ja — نيشان (@Neshan) September 12, 2018

Il était flamboyant et authentique, on perd un pote, quelle tristesse ...

Allah y r7amo#rachidtahapic.twitter.com/DqQunGgpMM — reda allali (@RedaAllali) September 12, 2018

Je ne verrai plus ton ombre danser / Sous les réverbères de Saint Germain des Prés... Mon vieil ami... 💔 #RachidTahapic.twitter.com/bLAtcKbb6U — Ycare 🦉🇨🇵 (@ycare0) September 12, 2018

ثم بدأ العمل منفردا منذ عام 1990، وأدخل الرقص إلى موسيقاه. وفي عام 1991 أصدر ألبوم "Barbès"، وفي عام 1996 أطلق ألبوم "Olé Olé"، و"Diwân" عام 1998، و"Made in Medina" عام 2000 الذي سجله في باريس ولندن ومراكش، عاكسا بذلك التأثيرات الثقافية المختلفة على أعماله.

Écouter ou réécouter Rachid Taha et sa formidable version de Douce France https://t.co/DQO52LxzXL — Yannick Jadot (@yjadot) September 12, 2018

وقد برز طه بشكل ملحوظ بعد أغنية "يا رايح" عام 1997، وهي أغنية من التراث الجزائري. كما ذاع صيته بشكل كبير في عام 1998 عندما شكل فريقا غنائيا مع كل من "الشاب خالد" و"الشاب فضيل"، يحمل اسم "1،2،3 سولاي"، خلال حفل في فرنسا اعتبر الأشهر، وحقق نجاحا كبيرا على مستوى الحضور والمبيعات.

المصدر: لو باريزيان + وكالات