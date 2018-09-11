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وفاة شقيقة الرئيس المصري الراحل أنور السادات

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وفاة شقيقة الرئيس المصري الراحل أنور السادات
Globallookpress
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قال نجل نفيسة السادات، شقيقة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، أن والدته توفيت، اليوم الثلاثاء، بمستشفى الجلاء بالقاهرة، عقب أصابتها بوعكة صحية شديدة.

وأكد نجلها أنه سينتقل إلى قرية ميت أبو الكوم بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، صباح الغد، لتشييع جثمان والدته بمقابر العائلة بالقرية، وذلك عقب صلاة الظهر من المسجد الكبير بالقرية.

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وتعد نفيسة السادات والدة اللواء أركان حرب أحمد عبدالعزيز الوروري، واللواء محمد أنور الوروري حكمدار أمن محافظة الغربية.

المصدر: اليوم السابع

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