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مصر تمنع تركيا من المشاركة في حدث عسكري مهم

أخبار العالم العربي

مصر تمنع تركيا من المشاركة في حدث عسكري مهم
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أكد مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق في الجيش المصري اللواء سمير فرج، إن مصر منعت تركيا هذا العام من المشاركة في مناورات "النجم الساطع" التي تعد أكبر تدريبات تتم في العالم.

وأوضح المسؤول العسكري السابق أن هذه المناورات تعد الأكبر في العالم سواء من ناحية عدد الدول المشاركة أو مستوى التدريب، مشددا على ارتفاع تصنيف مصر عسكريا هذا العام بفضل هذه التدريبات، وتابع:"إسرائيل لا تشترك في هذه المناورة حتى قبل 30 عام من الآن، وفي هذا العام منعت مصر مشاركة تركيا".

وأضاف فرج، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، أوجه الاستفادة تتمثل في التدريب مع قوات ذات عقيدة قتالية مختلفة والتعرف على أسلحة ومعدات جديدة بالإضافة إلى رفع الروح المعنوية للقوات المصرية.

المصدر: صدى البلد 

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