اليماني لأبو الغيط: الحوثيون لا يرغبون بأي حل سلمي

بحث الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، آخر تطورات الأزمة اليمنية في ضوء فشل الجولة الأخيرة للمفاوضات بين الطرفين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، السفير محمود العفيفي، إن اليماني الذي ترأس وفد الحكومة اليمنية في جنيف، أكد لأبو الغيط أن الحجج التي طرحها الحوثيون للتغيب عن مباحثات جنيف تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنهم لا يرغبون في أي حل سلمي.

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وبحسب العفيفي، فقد اتفق الأمين العام مع هذا التقدير، مشيرا إلى أن إرادة التوصل إلى حلول وسط ما زالت غائبة لدى الطرف الحوثي.

وذكر المتحدث باسم الأمين العام أن أبو الغيط استمع لعرض من الوزير اليمني حول مجرى العمليات العسكرية في الساحل الغربي وعلى الجبهات الأخرى في اليمن.

وأضاف عفيفي أن الأمين العام أعرب لليماني عن إيمانه الكامل بضرورة استعادة الشرعية إلى اليمن من خلال حل سياسي يقوم على المرجعيات الثلاث، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216، محملا الميلشيات الحوثية المسؤولية عن استمرار الصراع ومعاناة الملايين من سكان اليمن ممن يتطلعون لاستعادة حياتهم الطبيعية.

وفشلت الجولة الأخيرة من المفاوضات اليمنية اليمنية في جنيف جراء تخلف وفد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عن الحضور إلى سويسرا.

المصدر: سبوتنيك