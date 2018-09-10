حفتر يلتقي وزير الخارجية الإيطالي

بحث القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الإيطالي إنزو ميلانيزي، العلاقات والتعاون بين البلدين لا سيما ملف الهجرة غير الشرعية.

وقال المكتب الإعلامي لقيادة الجيش إن الجانب الإيطالي تعهد بدعم أي اقتراح من الأمم المتحدة يضمن استقرار ليبيا.

وذكر المكتب الإعلامي أيضا أن الجانبين ناقشا بمقر القيادة بنغازي، ملف التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والعمل على إيجاد حلول على مستوى الدول الأوروبية بما يكفل القضاء على الظاهرتين.

كما اتفق الجانبان على ضرورة تأمين إجراء الانتخابات بشكل يضمن نزاهتها وحمايتها من التزوير.

المصدر: RT