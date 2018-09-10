الدول الضامنة تبحث مع دي ميستورا تشكيل اللجنة الدستورية السورية

يبحث ممثلو روسيا وتركيا وإيران، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

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ونقلت وكالة "تاس" اليوم الاثنين عن ألكسندر لافرنتيف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، قوله إن هذين اليومين سيشهدان سلسلة من المباحثات في صيغ مختلفة، مضيفا أنه متفائل بشأن هذه المباحثات.

ومن المقرر أن يشارك في هذه المباحثات عن الجانب الروسي إلى جانب لافرنتيف، نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين.

وفي نفس السياق أكد دي ميستورا في تصريح الأسبوع المنقضي، أن هناك مباحثات مهمة من شأنها أن تعطي فرصة لاستئناف العملية السياسية في سوريا، موضحا أن تشكيل اللجنة الدستورية سيكون نقطة انطلاق لبلوغ الهدف.

ويعد هذا اللقاء الثاني من نوعه لممثلين عن الدول الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) مع المبعوث الأممي منذ يونيو الماضي.

المصدر: تاس