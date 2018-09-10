 
مباشر

الدول الضامنة تبحث مع دي ميستورا تشكيل اللجنة الدستورية السورية

أخبار العالم العربي

الدول الضامنة تبحث مع دي ميستورا تشكيل اللجنة الدستورية السورية
Reuters
المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/krjz

يبحث ممثلو روسيا وتركيا وإيران، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

إقرأ المزيد
الدبلوماسيان الروسيان ألكسندر لافرينتييف (على اليمين) وسيرغي فيرشينين دبلوماسيون روس يجرون مشاورات حول سوريا في جنيف

ونقلت وكالة "تاس" اليوم الاثنين عن ألكسندر لافرنتيف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، قوله إن هذين اليومين سيشهدان سلسلة من المباحثات في صيغ مختلفة، مضيفا أنه متفائل بشأن هذه المباحثات.

ومن المقرر أن يشارك في هذه المباحثات عن الجانب الروسي إلى جانب لافرنتيف، نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين.

وفي نفس السياق أكد دي ميستورا في تصريح الأسبوع المنقضي، أن هناك مباحثات مهمة من شأنها أن تعطي فرصة لاستئناف العملية السياسية في سوريا، موضحا أن تشكيل اللجنة الدستورية سيكون نقطة انطلاق لبلوغ الهدف.

ويعد هذا اللقاء الثاني من نوعه لممثلين عن الدول الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) مع المبعوث الأممي منذ يونيو الماضي.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا