القضاء المصري يصدر قرارا جديدا بحق اللبنانية منى المذبوح

أصدر القضاء المصري، اليوم الأحد، حكما بتخفيف عقوبة المواطنة اللبنانية، منى المذبوح، المدانة بتهمة الإساءة إلى شعب مصر ورئيسها عبر شريط فيديو نشرته على حسابها في "فيسبوك".

وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن محكمة جنح استئناف مصر الجديدة بالعباسية قضت بقبول استئناف المذبوح بشأن الحكم الصادر ضدها بالسجن 8 سنوات وتخفيض العقوبة إلى سنة مع إيقاف التنفيذ.

وعلى خلفية هذا الحكم، أكد فريق دفاع المذبوح أنهما سيدفعان الغرامة المقررة بمبلغ 30 ألف جنيه، ثم سينتظران الحصول على قرار الإفراج.

وأشار فريق الدفاع إلى أن مذبوح وفور خروجها من السجن ستسافر إلى لبنان بصحبة والدتها التي حضرت جلسة المحكمة اليوم الخاصة بالنظر في الاستئناف.

وكشفت مصادر مطلعة على سير الجلسة لوسائل الإعلام المصرية أن المواطنة اللبنانية ظهرت اليوم في قاعدة المحكمة مرتدية الحجاب، وانهارت خلال مرافعة دفاعها في الاستئناف المقدم منها، ودخلت في نوبة بكاء شديدة أمام المحكمة.

واعتقلت السلطات المصرية المذبوح أواخر مايو 2018 بعد أن بثت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي في موقع "فيسبوك" استخدمت فيه ما وصفه مسؤولون مصريون بـ"الألفاظ الخادشة للحياء العام والسباب لعموم المصريين"، بسبب "تعرضها لتحرش ومضايقات من أكثر من شخص بالقاهرة".

ووجهت المذبوح إلى نساء مصر عبارات وألفاظا تنطوي على اتهامهن بالدعارة، بالإضافة إلى قذف الرجال بألفاظ بذيئة، حيث وصفتهم بـ"القوادين والعاهرين والحرامية والنصابين"، كما تطرقت أيضا، حسب القاهرة، إلى إهانة رئيس الدولة.

وأصدر القضاء المصري قرارا بسجن المواطنة اللبنانية لمدة 11 سنة لكن محكمة جنح مصر الجديدة عدلت الحكم على المذبوح إلى الحبس لـ8 سنوات، في إطار قضية أثارت ضجة كبيرة في كل من مصر ولبنان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية