 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: القوات الجوية الأمريكية قصفت السبت محافظة دير الزور السورية بقنابل فوسفورية محظورة

قادة جيوش دول الخليج يلتقون بضباط أمريكيين ومصريين وأردنيين بحضور قطر

أخبار العالم العربي

قادة جيوش دول الخليج يلتقون بضباط أمريكيين ومصريين وأردنيين بحضور قطر
Sputnik
مدينة الكويت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/krie

أعلن مصدر في وزارة الدفاع الكويتية اليوم، أن قادة جيوش دول مجلس التعاون الخليجي، سيجتمعون الاثنين في الكويت.

وينعقد اجتماع الاثنين في إطار الدورة الـ 15 لأعمال "اللجنة العسكرية العليا الخليجية" التي تضم قادة جيوش دول الخليج.

وذكر المصدر، أن هذا اللقاء يعقد، قبيل اجتماع مقرر الأربعاء مع مسؤولين عسكريين أمريكيين ومصريين وأردنيين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر قوله، إن رئيس أركان الجيش القطري سيشارك في الاجتماعين.

والعلاقات مقطوعة بين قطر وكل من السعودية والامارات والبحرين ومصر منذ الخامس من يونيو 2017. وتتهم الدول الأربع، السلطات القطرية بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، لكن الدوحة تنفي هذا الاتهام.

إقرأ المزيد
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح - أرشيف ملفات المنطقة حاضرة على طاولة البحث في القمة الكويتية الأمريكية

وأشار المصدر الكويتي، إلى أن الاجتماع بين قادة جيوش دول الخليج الست (السعودية، والإمارات، والبحرين، وعمان، والكويت، وقطر) وقادة عسكريين من مصر والأردن والولايات المتحدة ، يهدف إلى "تعزيز التعاون وتحقيق المزيد من التكامل العسكري المشترك".

ونهاية يوليو الماضي، أكد نائب وزير خارجية الكويت، خالد الجار الله، أن بلاده تدرس مقترحات أمريكية لإقامة تحالف استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط بهدف التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة.

المصدر: .afp.com

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا