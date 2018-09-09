قادة جيوش دول الخليج يلتقون بضباط أمريكيين ومصريين وأردنيين بحضور قطر

أعلن مصدر في وزارة الدفاع الكويتية اليوم، أن قادة جيوش دول مجلس التعاون الخليجي، سيجتمعون الاثنين في الكويت.

وينعقد اجتماع الاثنين في إطار الدورة الـ 15 لأعمال "اللجنة العسكرية العليا الخليجية" التي تضم قادة جيوش دول الخليج.

وذكر المصدر، أن هذا اللقاء يعقد، قبيل اجتماع مقرر الأربعاء مع مسؤولين عسكريين أمريكيين ومصريين وأردنيين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر قوله، إن رئيس أركان الجيش القطري سيشارك في الاجتماعين.

والعلاقات مقطوعة بين قطر وكل من السعودية والامارات والبحرين ومصر منذ الخامس من يونيو 2017. وتتهم الدول الأربع، السلطات القطرية بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، لكن الدوحة تنفي هذا الاتهام.

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وأشار المصدر الكويتي، إلى أن الاجتماع بين قادة جيوش دول الخليج الست (السعودية، والإمارات، والبحرين، وعمان، والكويت، وقطر) وقادة عسكريين من مصر والأردن والولايات المتحدة ، يهدف إلى "تعزيز التعاون وتحقيق المزيد من التكامل العسكري المشترك".

ونهاية يوليو الماضي، أكد نائب وزير خارجية الكويت، خالد الجار الله، أن بلاده تدرس مقترحات أمريكية لإقامة تحالف استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط بهدف التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة.

المصدر: .afp.com