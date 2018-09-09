أنباء عن مقتل قيادي بارز في "القاعدة" جنوبي اليمن

قتل قيادي بارز في تنظيم "القاعدة" جراء غارة نفذتها طائرة من دون طيار في محافظة أبين جنوبي اليمن، حسبما نقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية، اليوم الأحد.

وبحسب المصادر، فإن طائرة مسيرة، ويعتقد أنها أمريكية، أغارت على تجمع لعناصر "القاعدة "في وادي المرون بمنطقة خبر المراقشة بمديرية أحور بأبين، ما أسفر عن مقتل القيادي في التنظيم، علي شناع، الملقب "سامح المارمي"، أو "سامح الزنجباري"، وفق بعض المصادر.

وأشار أحد المصادر إلى أن شناع من أبرز قيادات التنظيم الإرهابي، وكان يعد الذراع اليمنى لزعيم التنظيم، جلال بلعيدي (الملقب "أبو حمزة الزنجباري")، الذي قتل أواخر 2016.

وأضافت المصادر أن شناع كان الرجل الأول في التنظيم وآخر القيادات القديمة في محافظة أبين، وقاد عددا من العمليات الإرهابية في أبين وغيرها من المحافظات اليمنية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق أنها نفذت ست غارات جوية في اليمن بطائرات مسيرة منذ مايو الفائت.

وأصبح اليمن الذي تنحدر منه عائلة مؤسس تنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن، ملاذا لعناصر هذا التنظيم منذ زمن طويل، بسبب ضعف السلطة المركزية في البلاد وكثرة المناطق الوعرة فيها.

وازداد التنظيم قوة في اليمن منذ بداية الحرب الأهلية هناك في العام 2014، ولا سيما بعد تدخل تحالف عدد من الدول العربية، تحت قيادة السعودية، إلى جانب حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي (المعترف بها دوليا)، في نزاعها مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) التي سيطرت على العاصمة صنعاء وعدد من مناطق البلاد.

المصدر: وسائل إعلام عربية + تاس