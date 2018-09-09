الأمم المتحدة تدعو مصر إلى إلغاء أحكام الإعدام الجماعية

حثت رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" ميشيل باشيليت" محكمة الاستئناف بمصر على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية بحق 75 شخصا، بينهم أعضاء بارزون في جماعة الإخوان المسلمين.

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وقالت باشيليت اليوم الأحد إن "المحاكمة غير عادلة"، وإذا نفذت مصر هذه العقوبات سيكون هناك "إجهاضا قضائيا لا رجعة فيه".

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت أحكاما بالإعدام شنقا على 75 متهما، بينهم أعضاء بارزون في جماعة الإخوان المسلمين، في قضية فض اعتصام رابعة عندما قامت قوات الأمن بفض اعتصام لأنصار الجماعة بالقوة ونتج عن ذلك سقوط مئات الضحايا في صفوف المعتصمين، وكذلك العشرات في صفوف رجال الأمن عام 2013.

المصدر: رويترز