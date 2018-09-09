 
مباشر

الأمم المتحدة تدعو مصر إلى إلغاء أحكام الإعدام الجماعية

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تدعو مصر إلى إلغاء أحكام الإعدام الجماعية
Reuters
ميشيل باتشيليت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/krhi

حثت رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" ميشيل باشيليت" محكمة الاستئناف بمصر على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية بحق 75 شخصا، بينهم أعضاء بارزون في جماعة الإخوان المسلمين.

إقرأ المزيد
مصر.. أحكام بالإعدام والسجن على 739 شخصا

وقالت باشيليت اليوم الأحد إن "المحاكمة غير عادلة"، وإذا نفذت مصر هذه العقوبات سيكون هناك "إجهاضا قضائيا لا رجعة فيه".

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت أحكاما بالإعدام شنقا على 75 متهما، بينهم أعضاء بارزون في جماعة الإخوان المسلمين، في قضية فض اعتصام رابعة عندما قامت قوات الأمن بفض اعتصام لأنصار الجماعة بالقوة ونتج عن ذلك سقوط مئات الضحايا في صفوف المعتصمين، وكذلك العشرات في صفوف رجال الأمن عام 2013.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا