وزير النقل المصري يعلق على حالات الانتحار في المترو

اعتبر وزير النقل المصري هشام عرفات أن المشاكل الاجتماعية هي وراء انتحار المواطنين بمترو الأنفاق، مشيرا إلى أنه يشعر بالألم لكل حالات الانتحار التي حدثت خلال الفترة الأخيرة بالمترو.

وأوضح الوزير عرفات، خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء السبت، أن حالات الانتحار بالمترو في مصر ليست فريدة، والأشخاص في معظم دول العالم يلجؤون للمترو للانتحار، مناشدا المواطنين عدم الانتحار مهما كانت الضغوط.

وتابع عرفات: "عندما تشاهد الكاميرات لمراجعة حالات الانتحار تجد تماسك وتعاون الشعب المصري فيما بينهم لمنع الشخص الذي يريد الانتحار من فعل ذلك".

المصدر: مواقع نت