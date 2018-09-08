حفتر: أنا قادر على نقل الحرب إلى الجزائر

هدد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الجارة الغربية الجزائر بالدخول معها في حرب بسبب "استغلالها الأوضاع الأمنية في ليبيا" وتجاوز جنود جزائريين الحدود الليبية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة الجزيرة اللواء حفتر وسط مجموعة من مؤيديه وهو بصدد تهديد الجزائر وتأكيده على إمكانية نقل الحرب في لحظات إلى الحدود الجزائرية، مضيفا أن السلطات الجزائرية اعتذرت عن التصرف "الفردي" للجنود الجزائريين، وتوعدت بإنهاء هذه الأزمة في غضون أسبوع واحد.

ووفقا لموقع aljazair1، فإن تصريحات حفتر تشكل تحديا لجهود الوساطة التي تقوم بها الجزائر بين فرقاء الأزمة الليبية التي طال أمدها، حيث سعت الجزائر منذ اندلاع الأزمة في ليبيا إلى بذل جهود لحلها، كما استقبلت العاصمة الجزائر وفودا ليبية من جميع الأطراف للوصول إلى حل يرضي الجميع.

ولم يصدر لحد الساعة أي رد فعل رسمي من الجانب الجزائري.

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات حفتر ليست بالجديدة، حيث اتهم اللواء الليبي المتقاعد سنة 2014 الجزائر ودولا عربية "عدوة" بمحاولة السيطرة على ثروات بلاده.

المصدر: يوتيوب + aljazair1