"رسالة واضحة".. انطلاق أكبر جولة من مناورات "النجم الساطع" المصرية الأمريكية

انطلقت رسميا في مصر اليوم السبت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع 2018" الذي يعتبر الأكبر من نوعه في تاريخ العلاقات بين البلدين ويجري بمشاركة 23 دولة أخرى.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن هذا التدريب هو الأكبر في المنطقة وسيجري من 8 إلى 20 سبتمبر الجاري بمجمع ميادين التدريب القتالي في قاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية وبمشاركة قوات كل من مصر والولايات المتحدة واليونان والأردن وبريطانيا والسعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا و16 دولة أخرى "بصفة مراقب".

وألقى مدير التدريب من الجانب المصري كلمة رحب فيها بقوات الدول المشاركة على أرض مصر وداخل أكبر قاعدة عسكرية بالشرق الأوسط ، مشيرا إلى أن تدريبات "النجم الساطع" تعد "أحد جسور تعزيز روابط الصداقة في مجال التعاون العسكري بين الدول المشاركة بما يساهم في تبادل الخبرات واستخدام أحدث الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيات المتطورة".

من جانبه، أعرب مدير التدريب من الجانب الأمريكي، اللواء جون مات، عن تقديره العميق للقوات المسلحة المصرية على استضافتها لـ"النجم الساطع" للعام الثاني على التوالي، مؤكدا أن الولايات المتحدة "تعتبر مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين بالمنطقة"، كما قدم الشكر لقوات الدول المشاركة، مضيفا: "نحن جميعا أقوى كفريق واحد ولا نستطيع القيام بالعمل الذي نقوم به من دون شركائنا وشرف عظيم لي أن أمثل أكثر من 800 أمريكي مشاركين في النجم الساطع 2018 والذى يبنى على الإنجازات العظيمة في الأعوام السابقة".

وأوضح اللواء الأمريكي: "إن هدف المشاركة في مناورات "النجم الساطع" هو الاستفادة من كل فرصة متاحة للتعاون المشترك لتعزيز العلاقات وتوجيه رسالة واضحة لمن يرغب في النيل من أوطاننا".

وأكد مات أن التدريبات المشتركة تساهم في إعداد وتدريب القوات وتوضح قيمة العمل المشترك كما أنها تمثل فرصة ذهبية لإيجاد أفضل الطرق لمواجه تهديدات الأمن الإقليمي.

وتفقد قادة قوات الدول المشاركة، حسب بيان الجيش المصري، معرضا للأسلحة والمعدات المشتركة في المناورات والتي شملت معدات حديثة لقوات الدفاع الجوي والمشاة الميكانيكي والمدفعية وعناصر القوات الخاصة.

وأشار الرفاعي إلى أن تدريب "النجم الساطع" يهدف هذا العام إلى "تطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية وجيوش الدول الشقيقة والصديقة، كذلك التخطيط على إدارة أعمال القوات البحرية والجوية المشتركة والتدريب على أعمال القتال غير النمطية ومهاجمة البؤر الإرهابية المسلحة وتطهيرها".

كما تتضمن الأنشطة التدريبية تنفيذ مشروع مراكز قيادة مشترك ورماية للقوات البحرية والجوية المشاركة، وكذلك تدريب القوات الخاصة على أسلوب تأمين ونجدة هدف حيوي، وعقد ندوة لكبار القادة لتبادل الخبرات التدريبية والعملياتية وتنفيذ رمايات تكتيكية بالذخيرة الحية بالتعاون مع القوات الجوية.

وسبق أن أعلن الجيش المصري أن تدريبات "النجم الساطع" في العام 2018 ستكون الأكبر من نوعها منذ بدء تنفيذها سنة 1980 بعدد الدول المشاركة في هذه الجولة من المناورات.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة في "فيسبوك" + وكالات