السلطات العراقية ترفع حظر التجوال في محافظة البصرة

أعلن مصدر أمني عراقي أن سلطات البلاد رفعت في الساعة 23:00 من مساء اليوم السبت حظر التجوال المفروض سابقا في محافظة البصرة جنوب العراق إثر التطورات الأخيرة في المنطقة.

وقال المصدر في بيان نقله موقع "السومرية نيوز" الإخباري إن "حظر التجوال الذي فرض على البصرة منذ الساعة الرابعة من عصر اليوم، سيتم رفعه بالساعة الـ11 من مساء اليوم".

وتشهد مناطق متفرقة من العراق منذ عدة أشهر تظاهرات ضد الحكومة وصلت إلى ذروتها خلال الأيام الأخيرة لا سيما في محافظة البصرة الغنية بالنفط التي تمر باحتجاجات جماهيرية غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بين المتظاهرين.

وتم خلال الاحتجاجات إحراق مقار ومكاتب معظم الأحزاب والحركات السياسية، فضلا عن تكرار إحراق ديوان المحافظة، وكذلك دار استراحة ديوان المحافظة ومقر القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة.

وعلى خلفية هذه التطورات فرضت القوات الأمنية في البصرة مرات عدة خلال الأيام الماضية حظرا شاملا على التجوال في عموم مناطق المحافظة في إطار ردها على أعمال الشغب والاضطرابات بالمنطقة.

وتمر مدينة البصرة اليوم بحالة من الهدوء بعد أن جرت في شوارعها أمس الجمعة احتجاجات حاشدة تحولت في بعض الأحيان إلى اشتباكات مع قوات الأمن.

المصدر: السومرية نيوز + وكالات