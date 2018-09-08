الدفاع الروسية: مقتل 9 مدنيين جراء قصف "النصرة" لبلدة محردة بريف حماة

قتل 9 أشخاص بينهم 3 أطفال جراء قصف مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" لبلدة محردة بريف حماة، حسبما أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، مساء اليوم السبت.

وقال رئيس المركز (التابع لوزارة الدفاع الروسية)، الجنرال فلاديمير سافتشينكو، إن 10 قذائف صاروخية تم إطلاقها على محردة من مواقع مجموعة "جيش العزة" (أحد فصائل "هيئة تحرير الشام" وهو "جبهة النصرة" سابقا). وأوضح أن القصف أسفر عن مقتل 9 مدنيين، بمن فيهم 3 أطفال، وإصابة أكثر من 30 شخصا آخرين بجروح.

فيما قال مصدر طبي في مدينة محردة لوكالة "سبوتنيك"، إن عدد الوفيات جراء الاعتداء على محردة مرجح للارتفاع نتيجة خطورة الإصابات التي تم نقلها إلى مشافي مدينة محردة".

وأضاف سافتشينكو، خلال موجز صحفي، أن المسلحين استهدفوا 19 بلدة سورية خلال الساعات الـ24 الماضية، مضيفا أن الأطباء العسكريين الروس قدموا خدمات طبية لـ68 من السكان المحليين، من بينهم 27 طفلا.

وتنتشر في ريف حماة الشمالي عدة فصائل مبايعة لـ"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) ومن أبرزها "جيش العزة" الذي يسيطر على قرى وبلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين والزكاة والأربعين، والذي يحوي في صفوفه عددا كبيرا من المسلحين الأجانب.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية + سبوتنيك