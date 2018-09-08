مع انطلاق "النجم الساطع".. السيسي والبنتاغون يبحثان تعزيز التعاون العسكري

وسط انطلاق تدريبات "النجم الساطع" المشتركة، بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول جوزيف فوتيل، تعزيز التعاون العسكري بين بلديهما.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان، أن السيسي أكد خلال اللقاء، الذي جرى بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول محمد زكي، والقائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة، توماس غولدبرغر، أهمية العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والولايات المتحدة، ولاسيما فيما يتعلق بالتعاون العسكري القائم بين البلدين.

ورحب السيسي في هذا الإطار بانطلاق فعاليات المناورات المشتركة "النجم الساطع 2018" السنوية من 8 إلى 20 سبتمبر ".

وفي هذا السياق استعرض السيسي "التطورات الجارية لجهود مكافحة الإرهاب على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية".

وأضاف راضي أن قائد القيادة المركزية الأمريكية "أشاد من جانبه بقوة ومتانة العلاقات العسكرية بين البلدين"، مؤكدا "حرص بلاده على استمرار تطوير علاقات الشراكة مع مصر وتعزيزها في المجالات كافة".

ولفت إلى أن تنفيذ تدريب "النجم الساطع" يعكس "أهمية وعمق التعاون العسكري بين البلدين خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب تضافر الجهود للتصدي للتحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم".

وسبق أن قام فوتيل، الأسبوع الماضي، بجولة خليجية شملت قطر السبت الماضي، والإمارات الاثنين، والسعودية الثلاثاء، وسلطنة عمان الخميس.

وبحسب بيان سابق للجيش المصري، تنطلق تدريبات "النجم الساطع 2018" بين البلدين بنطاق البحر المتوسط شمال البلاد.

وتشارك في التدريبات "عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة لكل من مصر، وأمريكا، واليونان، والأردن، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات، وإيطاليا، وفرنسا".

المصدر: المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية