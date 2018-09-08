السلطات السعودية تلقي القبض على "متحرش المدينة المنورة"

ذكرت مصادر مطلعة لوسائل إعلام سعودية أن الجهات الأمنية في المدينة المنورة ألقت القبض على مقيم اتهم بالتحرش بعدد من العاملات في أحد المحال التجارية المحلية.

وأوضحت المصادر أن القبض على المتهم جرى اليوم السبت بناء على توجيه أصدره النائب العام السعودي، سعود المعجب، بتوقيفه للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وسبق أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو تحت عنوان "باكستاني يتحرش بفتيات سعوديات في أحد المجمعات"، يظهر رجلا في أحد المتاجر النسائية، وهو متحرش بهن بطريقة غير لائقة، فيما تبين لاحقا أن الحادث حصل في المدينة المنورة.

وبدا المقيم في المقطع المتداول مرتديا زيا يشبه الأزياء الباكستانية، وهو في وضع مخل بالآداب.

قال مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة أحمد السناني بأنه تم تحديد المجمع التجاري الذي حصل فيه التحرش.

وعلى خلفية هذا الحادث نشطت النيابة العامة برصد جميع التجاوزات المماثلة وملاحقة أصحابها "حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده".

وفي غضون ذلك، أكد أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز سابقا، عمر الخولي لجريدة "الرياض" السعودية الرسمية، أن الوافد المتحرش بالبائعات ستطاله العقوبة المقروءة نظاما بالسجن لمدة عامين وتغريمه 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، مع إبعاده عن البلاد مع انقضاء محكوميته وعدم السماح له بالقدوم خمس سنوات.

وأشار إلى أن ما قام به المقيم فعل مادي خادش للحياء ذو مدلول جنسي تجاه أشخاص آخرين، وحتى لو تم التنازل عنه من قبل المجني عليهم لن يحول دون إقامة الدعوى العامة ، وفي حال تكرار ما قام به فإن العقوبة ستكون بشكل مغلظ.

المصدر: سبق + إرم نيوز + تويتر