عمليات البصرة تعلن حظر تجوال عام في المحافظة من الآن وحتى إشعار آخر

أعلنت قيادة عمليات البصرة فرض حظر للتجوال في المحافظة على خلفية الأحداث التي شهدتها اليوم، وبينها حرق مقر القنصلية الإيرانية، دون تحديد وقت لرفع الحظر.

وقال ضابط برتبة رائد في قيادة العمليات لـRT: "بعد اجتماع القيادات الأمنية في قيادة العمليات والتواصل مع رئيس الحكومة حيدر العبادي، تقرر فرض حظر التجوال في المحافظة لمنع تفاقم الأزمة فيها".

وأضاف "لم يتم تحديد أي موعد لإنهاء الحظر، وربما يستمر لساعات أو لأيام، وربما سيتم الإعلان غدا عن فرض حظر جزئي للتجوال".

ويأتي هذا الإعلان عقب إضرام عدد من المحتجين في البصرة النيران بمقر القنصلية الإيرانية في المدينة التي تشهد منذ أيام عدة تظاهرة احتجاجية حاشدة ضد السلطات العراقية.

المصدر: RT