هايلي: نطالب دمشق بوقف الهجوم الكارثي على إدلب

صرحت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أمام مجلس الأمن الدولي بأن واشنطن تعتبر أي حملة عسكرية في منطقة إدلب تصعيدا للأزمة الدائرة، مشددة على وجوب وقف "الهجوم".

وقال هايلي في كلمة لها في مجلس الأمن عقدت اليوم الجمعة لمناقشة الوضع في منطقة إدلب السورية إن العملية العسكرية في إدلب بدأت بالفعل رغم "التحذيرات الواضحة من قبل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب" من خطورتها.

وأضافت: "نحن نعتبر أن أي هجوم على إدلب يشكل تصعيدا خطيرا للنزاع الدائر في سوريا"، وحذرت من "تبعات وخيمة" للعملية.

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وتابعت هايلي مشددة: "على نظام الأسد وقف عمليته في إدلب، وعلى روسيا وإيران اللتين لديهما نفوذ على النظام أن تمنعا هذه الكارثة".

ودعت روسيا إلى عدم دعم حملة إدلب قائلة: "إذا دعمت موسكو العملية الهجومية على إدلب، سيعلم العالم الموقف الحقيقي لروسيا بشأن دعم المفاوضات وعمليات السلام".

وأكدت هايلي أن واشنطن تشعر ببالغ القلق إزاء وجود الإرهابيين في إدلب، مشيرة إلى أن "هناك سبلا عدة لاستهدافهم بفعالية دون وقوع كارثة إنسانية".

وحاولت المندوبة الأمريكية التقليل من أهمية جهود روسيا لحل الأزمة السورية، إذ اعتبرت أنها "لم تفعل شيئا من أجل التوصل إلى حل سياسي في سوريا لحد الآن".

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وبخصوص مشاركة الولايات المتحدة في إعادة إعمار سوريا، أكدت هايلي ان واشنطن لن "تدفع فواتير إعادة إعمار ما دمره الطيران الحكومي والروسي في سوريا حتى ترى نتائج ملموسة للعملية السياسية" في البلاد، داعية الدول الأخرى إلى اتباع نهجها.



المصدر: RT + وكالات