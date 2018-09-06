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مدمرة أمريكية تعلن عن ضبط مركب في خليج عدن يحمل 2500 بندقية كلاشنيكوف

أخبار العالم العربي

مدمرة أمريكية تعلن عن ضبط مركب في خليج عدن يحمل 2500 بندقية كلاشنيكوف
Reuters U.S. Navy/Handout via REUTERS
مدمرة جيسون دونهام" الأمريكية
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ضبطت مدمرة "جيسون دونهام" الأمريكية الحاملة للصواريخ مركبا مجهول الهوية الشهر الماضي في مياه خليج عدن، كان ينقل 2.5 ألف بندقية "كلاشنيكوف"، حسبما أفادت البحرية الأمريكية.

وأشار المكتب الإعلامي للأسطول الخامس الأمريكي، في بيان اليوم الخميس، إلى أن الحادث وقع في 28 أغسطس. وأوضح البيان أنه "بعد الإنزال على متن المركب بهدف التحقق من عَلَمه، وفقا للقوانين الدولية، تبين أن لا جنسية له". وأضاف البيان أن هوية المركب ووجهته النهائية لم يتم تحديدهما حتى الآن".

ولفت البيان إلى أن الحادث الأخير هو الخامس منذ العام 2015 لضبط مراكب من قبل السفن الحربية الأمريكية محملة بالأسلحة .

المصدر: تاس

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